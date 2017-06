Man betast vrouwen in hun hotelkamer en toont piemel aan het raam: twee jaar cel

EB

26/06/17 - 22u02 Bron: Belga

De onverlaat sloeg toe in het Van der Valk Hotel langs de N70 in Beveren. © Archieffoto ANP.

Beveren/kruibeke Sven M. (37) uit Kruibeke is door de strafrechter in Dendermonde veroordeeld tot twee jaar celstraf met probatie-uitstel. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

De man stond terecht voor het aanranden van twee vrouwelijke hotelgasten, afkomstig uit Duitsland en Oostende in het Van der Valk Hotel langs de N70 in Beveren. Hij drong 's nachts hun kamers binnen en tastte onder de lakens. De feiten vonden plaats in oktober 2015. M. was hun kamers via de schuiframen aan de buitenzijde binnengedrongen en begon de nietsvermoedende slachtoffers in hun bed te betasten.



De man drong in totaal vier keer binnen in het hotel. Naast de twee slachtoffers die hij maakte, toonde hij ook nog zijn geslachtsdeel aan het vensterraam van één van de hotelkamers. Uiteindelijk werd hij betrapt en bij de kraag gevat.



Hij kon tijdens zijn proces nog altijd niet verklaren, waarom hij de feiten gepleegd had. Uit het psychiatrisch rapport bleek wel dat hij geen gevaar vormt voor de maatschappij. De man had ook een blanco strafblad. Hij moet nu van de rechter een ambulante behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek.