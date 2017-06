Ans Persoons (sp.a) neemt ontslag als Brussels schepen

Bewerkt door: sam

26/06/17 - 19u32 Bron: Belga

© belga.

Samusocial Op de Brusselse gemeenteraad heeft Ans Persoons uiteindelijk ook haar ontslag ingediend als Brussels schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie. Haar ontslag stond nog niet op de agenda.

In de nasleep van de Samusocial-affaire, waarbij onderhandeld moest worden over de nieuwe burgemeester, stapte sp.a-schepen Ans Persoons op uit het college. Haar bevoegdheden worden overgeheveld naar andere schepenen.



Het Brusselse stadscollege wil het voortaan opnieuw stellen met 9 schepenen. Persoons was tiende schepen, een mandaat dat in 2012 werd bijgevoegd. Via een urgentiestemming wilde het college het punt van de opschorting van de tiende schepenambt op de agenda krijgen. De benodigde tweederdemeerderheid werd niet behaald, waarna geen nieuwe stemming volgde.



Persoons blikt in een korte reactie tevreden terug op haar vier jaar als schepen en wil het werk dat ze leverde van dichtbij opvolgen, maar nu als oppositielid.