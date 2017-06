Politie zoekt getuigen van schietincident in Molenbeek

Bewerkt door: Redactie

26/06/17 - 17u44 Bron: Belga

© belga.

De politie en het Brusselse gerecht zijn op zoek naar getuigen van het incident dat zaterdag plaatsvond op de Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek, waarbij de politie het vuur opende op een wagen die op agenten inreed. De bestuurder van die wagen is nog steeds spoorloos.

Het incident vond zaterdag omstreeks 15.40 uur plaats op de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van het Weststation. Een politiepatrouille van drie agenten wou op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Joseph Baecklaan een blauwe Mercedes controleren, maar de bestuurder negeerde de agenten en reed door: recht op de politieagenten af. Die openden het vuur en schoten twee keer in de zijkant van de wagen. Ook dat deed de bestuurder niet stoppen: hij vluchtte over de Ninoofsesteenweg in de richting van Dilbeek en kon nog niet opgespoord worden. Vermoedelijk reed de man in een wagen met gestolen nummerplaten, want die kwamen niet overeen met het type voertuig.



De onderzoekers zijn nu op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of die meer informatie hebben. Die kunnen contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.