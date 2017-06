Fietser (66) in levensgevaar na aanrijding op zebrapad

Door: Mathias Mariën

26/06/17 - 16u14 Bron: Eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

Blankenberge Een 66-jarige man uit Blankenberge verkeert in levensgevaar na een zwaar verkeersongeval langs de Koning Albert I-laan in Blankenberge.

De zestiger stak even na 11 uur het zebrapad over met zijn elektrische fiets, toen hij werd gegrepen door een aankomend voertuig. De man liep een schedelbreuk, hersenbloeding en verschillende breuken op en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Minstens de komende twee weken moet hij op intensieve zorgen blijven.



Op het moment van de aanrijding en het oversteken had de zestiger zijn fiets niet aan de hand, maar was hij aan het rijden. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen.