Cel voor man die dreigde keel van zoon onderzoeksrechter over te snijden

Een verdachte in een Limburgs drugsdossier die ermee dreigde om een aanslag te plegen tegen de zoon van een Tongerse onderzoeksrechter is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 800 euro.

De man uit Meeuwen-Gruitrode moest samen met een andere verdachte in het drugsdossier op 17 maart voor de onderzoeksrechter in Tongeren verschijnen. Na afloop van de raadkamer werden de twee verdachten door twee agenten naar de cellen onder het gerechtsgebouw gebracht. Tijdens die overbrenging liet de man duidelijk verstaan dat hij de onderzoeksrechter al kende van een eerdere zaak en dat hij alles wist over diens gezinsleven. Zowel de medeverdachte als de twee agenten hoorden de man ermee dreigen, dat hij de keel van de jongen zou oversnijden, of hem in brand zou steken. De man zou "daarvoor graag gaan zitten".



Omdat de verklaringen van de drie getuigen niet helemaal overeen kwamen, vroeg de advocaat van beklaagde de vrijspraak, maar de rechter meende dat de bedreiging bewezen was. De man moet zich op een later tijdstip nog verantwoorden voor het drugsdossier.