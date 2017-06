19-jarige Sam uit Merelbeke veilig en wel teruggevonden

Bewerkt door: Redactie

29/06/17 - 21u37 Bron: Federale Politie

© RV.

De 19-jarige Sam Houthuys uit Merelbeke is veilig en wel teruggevonden. Dat heeft Child Focus vandaag bekendgemaakt. De jongeman verliet vorige week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, met de wagen zijn ouderlijk huis aan de Hoorndriesstraat.

De jongeman vertrok er rond 02.30 uur met een donkergrijze Renault Mégane. Het laatste spoor dat mama Veerle en papa Hugo van hun zoon hadden, kwam uit Antwerpen waar Sam zaterdag nog een parkeerticketje had gekocht met zijn bankkaart. Sindsdien was er geen spoor meer naar de student. Child Focus meldde deze middag dat de jongeman veilig en wel teruggevonden is, maar geeft geen verdere informatie.