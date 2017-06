Door: redactie

Oproep

De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een verbod op zonnebanken. "Het is de beste optie, omdat ze allemaal kankerverwekkend zijn", vinden ze. Gaat u zeer regelmatig onder de zonnebank of heeft u er thuis één? Bent u ook van plan om verder onder de zonnebank te gaan om er mooi uit te zien, en wil u hierover getuigen in de krant? Stuur ons dan aub een berichtje via 3535@hln.be