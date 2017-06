Hinder door werken op E40 Leuven-Brussel vanaf 10 juli

Bewerkt door: jv

26/06/17 - 11u51 Bron: Belga

© photo news.

Van zaterdag 8 juli tot en met 15 augustus vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de E40 tussen Leuven en Brussel. Het gaat meer bepaald om de 6,7 kilometer tussen de op- en afrittencomplexen van Bertem en Sterrebeek. Er worden in de twee rijrichtingen rijstroken afgesloten tijdens de gehele duur van de werken, met verkeershinder tot gevolg. Dat meldt AWV.

"Automobilisten die tussen 10 juli en 15 augustus de E40 Leuven-Brussel (in de beide rijrichtingen), de E314 richting Leuven en de Ring rond Brussel in de ruime omgeving van Zaventem nemen, doen er dan ook goed aan om de verkeersinformatie te raadplegen voor hun vertrek", klinkt het bij het agentschap.



Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd met een dynamische werfinrichting. Rond 30 juli zal de aannemer de twee linkerrijstroken van de E40 in de rijrichting van Brussel afgewerkt hebben en zal er een fasewissel plaatsvinden. Vanaf dat moment zal het verkeer de vernieuwde rijstroken in de rijrichting van Brussel kunnen gebruiken.



Tijdens de gehele duur van de werken blijven de oprit Tervuren en de afrit Sterrebeek in de rijrichting van Brussel en de parking Everberg in de beide rijrichtingen afgesloten.



Zie www.wegenenverkeer.be/e40-bertem voor omleidingsplannen.