Vrouw doet 's ochtends haar ogen open en het eerste wat ze ziet is een slang

26/06/17 - 11u53

Kessel-Lo Het zal je maar overkomen: het eerste wat je op maandagochtend ziet als je je ogen opendoet is een slang van 1 meter. Vandaag was het echter de realiteit voor een vrouw uit Kessel-Lo. De politie van Leuven snelde haar gelukkig te hulp.

De interventieploeg van de Leuvense politie snelde naar het Bruineveld in Kessel-Lo om de dame in nood te helpen. "Ze hebben de slang gevangen en meegenomen naar het commissariaat", zo legt hoofdinspecteur Stephanie Gille aan Radio 2 Vlaams-Brabant uit. "Waarschijnlijk is het beestje 's nachts via een openstaand raam in de slaapkamer geraakt."



Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een niet-giftige slang. Het diertje verblijft nu in een natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Gille vermoedt dat iemand het huisdiertje beu was en hem buiten heeft gedumpt.