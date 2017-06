Door: Frank Eeckhout

Sint-Lievens-Houtem In het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem heeft een vuilniswagen van intercommunale Ilva deze morgen een geparkeerde auto achterwaarts een woning binnen geduwd.

De chauffeur van de vuilniswagen reed de doodlopende straat achteruit in en had enkel ook voor de uitbouw van een woning waardoor hij de geparkeerde wagen aan de andere kant van het smalle straatje niet opmerkte. De wagen is rijp voor de schroothoop en de woning van de buren werd gestut door de brandweer.

