26/06/17 - 10u04 Bron: vtmnieuws.be

De Belgian Cats schreven gisteren geschiedenis en haalden brons op het EK Basketbal. Daarmee zijn ze ook meteen gekwalificeerd voor het WK volgend jaar. "Ik heb er bijna geen woorden voor. Het is gewoon ongelooflijk dat we hier die bronzen medaille pakken en het besef moet nog een beetje komen", vertelde Ann Wauters gisteren na de match. Sam en Heidi vroegen haar vanmorgen of het besef al wat gekomen was.