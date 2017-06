Drama in Rance: tiener (15) moet schooljaar overdoen en berooft zich van het leven

Door: JV

De 15-jarige Emilien kreeg woensdag te horen dat hij niet geslaagd was voor zijn examens en dat hij zijn jaar zou moeten overdoen. Even later hing de tiener zich op in het ouderlijke huis in Rance, nabij Chimay, waar Emilien schoolliep aan het college Saint-Joseph. Familie, vrienden, leerkrachten en leerlingen zijn allemaal zwaar getroffen door het drama. Dat meldt Sudpresse.

Vandaag wordt Emilien begraven. De jongen zat in het derde middelbaar van het Sint-Jozefcollege in Chimay. Hij had het er erg moeilijk mee dat hij dat jaar nóg eens zou moeten doen. Thuis verhing hij zichzelf.



Emilien groeide op in een liefdevolle en welgestelde omgeving, schijnbaar zonder problemen. Niemand kon dan ook vermoeden dat zoiets ooit zou kunnen gebeuren. De tragedie ontlokte een geschokte lerares van de school deze woorden:



"Lieve leerlingen, oude en nieuwe, woensdag heeft een vijftienjarige jongen uit mijn streek zich van het leven beroofd, nadat hij had vernomen dat hij zou moeten dubbelen. Jullie zijn niet én zullen ook nooit zijn waartoe de school jullie soms herleidt! Resultaten zijn slechts cijfers en stemmen helemaal niet overeen met jullie persoonlijke waarde."



Vrijdag kwamen de klasgenoten van Emilien samen om de begrafenis voor te bereiden. Die vindt vanochtend plaats. Emilien laat naast zijn ouders ook een oudere broer en zus na. De familie is kapot van het verlies. Celien, een neef van Emilien, schreef op Facebook mooie woorden: "Bedankt voor alles dat je me schonk. Je zit voor altijd in ons hart. We zullen je missen. Rust zacht, Mimile. Neven zijn de eerste vriendjes in ons leven. Met hen delen we onze jeugdherinneringen, onze salvo's van de slappe lach, onze dwaasheden."



Het tragische nieuws zette op sociale media een discussie in gang over de enorme druk die scholen, en de maatschappij in het algemeen, tegenwoordig lijken op te leggen aan jongeren. Mogelijk was het falen op school de aanleiding van de zelfdoding, die meestal niet altijd zichtbare, complexe en heel persoonlijke oorzaken kent.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.