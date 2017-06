Politie belaagd in drie steden: "Agenten bijten of bekogelen: geen uitzondering meer"

JOSE MASSCHELIN

Politievakbond VSOA wil dat de ­procureurs-generaal nieuwe richtlijnen uitvaardigen voor het vervolgen van agressie tegen agenten. Dit weekend werden in Brussel, Antwerpen én Luik politiemensen aangevallen. Negen van hen raakten gewond.

Voor Vincent Houssin van VSOA is de maat vol. "Daders dienen ­strenger gestraft te ­worden. De parketten moeten het nog altijd stellen met vage, ­vrijblijvende en oppervlakkige richtlijnen uit 2006. Hoog tijd dat de procureurs-generaal een ­nieuwe omzendbrief rondsturen, zodat élke agressie tegen politie en hulpdiensten ook effectief vervolgd wordt. In Nederland worden dergelijke zaken nooit ge­seponeerd. In ons land gebeurt dat soms wel. Dat is een zeer fout signaal."



"We vragen niet dat elk ­heethoofd meteen in de cel zou ­vliegen, maar wél dat hij ­minstens een boete en/of ­schadevergoeding zou moeten betalen. Geweld tegen de ­politie kost de korpsen en de verzekeringen hopen geld. Daders moéten voelen dat ze over de schreef gegaan zijn. ­Anders zal de agressie nog ­toenemen."



