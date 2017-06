LOKO-voorzitter maakt kans om burgemeester te worden

Bewerkt door: ib

LOKO-voorzitter Bram Van Baelen wordt wellicht de toekomstige burgemeester van Holsbeek. © Loko.

Burgemeester Hans Eyssen (CD&V), die sinds 2001 burgemeester is van Holsbeek bij Leuven, is bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kandidaat voor een nieuwe ambtstermijn. Indien hij wordt herverkozen, zal hij in de loop van de volgende legislatuur worden opgevolgd door Bram Van Baelen, huidig voorzitter van de overkoepelende Leuvense studentenorganisatie LOKO.