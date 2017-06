Boekhouding Samusocial legt 'onverklaard' tekort van 11.000 euro en 'cadeau' van 220.000 euro bloot

Bewerkt door: mvdb

25/06/17 - 21u40 Bron: RTL-TVI

© belga.

De analyse van de boekhouding die daklozenhulporganisatie Samusocial bij de Nationale Bank indiende, vertoont een onverklaard tekort van 11.000 euro en een 'fiscaal cadeau' van meer dan 200.000 euro. Dat heeft tv-zender RTL-TVI deze avond in haar journaal bericht.

Volgens de tv-zender, die toegang had tot de boekhouding van de vzw, zijn er vragen te stellen bij de neergelegde cijfers voor het jaar 2015 want er is geld verdwenen met betrekking tot de dagelijkse werking.



Gebrek aan controle

"Er is een kastekort van zowat 11.000 euro, zo bracht de bedrijfsrevisor aan het licht. Hij noteerde in zijn jaarrapport dat er duidelijk een probleem van gebrek aan controle en een gebrek aan kasbeheer is. Waar is die 11.000 euro naar toe? Dat is een van de vragen die de onderzoekscommissie zal moeten oplossen", aldus Brussels parlementslid Hamza Fassi-Fihri (cdH) aan RTL TVI.



Vzw in rode cijfers

Ander opvallend element: de schuld van Samusocial bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) is de laatste vijf jaren enkel blijven toenemen. De vzw staat in de rode cijfers. De rekeningen die in 2014 werden neergelegd tonen aan dat de RSZ instemt met een schuldkwijtschelding van bijna 220.000 euro doet, een aardige meevaller. "Het zijn vermeerderingen, schadeloosstellingen, boetes voor vertragingen die de RSZ laat vallen", preciseert Hamza Fassi-Fihri.