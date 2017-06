Kabine van kabelbaan stort neer in Himalaya met dodelijke gevolgen

Bewerkt door: ESA

In een skistation in het Himalayagebergte in de Indiase regio Kasjmir zijn zeven mensen omgekomen toen een kabine van een kabelbaan is neergestort. Dat melden lokale media. Een omgewaaide boom zou door de sterke wind op de kabelbaan terechtgekomen zijn.