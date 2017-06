Opnieuw agent bekogeld in Borgerhout

Bewerkt door: mvdb

25/06/17

Een lid van de fietsbrigade van de Antwerpe politie is zondagnamiddag lichtgewond geraakt bij enkele akkefietjes in Borgerhout. Dat bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De agent controleerde de bestuurder van een bromfiets die mogelijk gestolen was en een fietser, maar dit was niet naar de zin van enkele omstaanders.