25/06/17 - 14u34

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

Politiek Er komt geen nieuwe energieheffing. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) gezegd in de studio van VTM Nieuws. Er werd gevreesd voor zo'n nieuwe heffing, na de afschaffing van de Turteltaks door het Grondwettelijk Hof eerder deze week. Maar Tommelein was duidelijk: "Schulden wegwerken uit het verleden met een taks naar de toekomst toe, dat is niet de juiste oplossing."

'Met mij komt er geen nieuwe taks' Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) Deze week heeft het Grondwettelijk Hof de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, vernietigd. Voor 2016 en 2017 blijft de taks wel behouden, "om rechtsonzekerheid en administratieve moeilijkheden te vermijden". Maar verschillende politici waarschuwden: de omslag naar groene energie moet op de een of andere manier betaald worden. Sindsdien werd er gevreesd voor een nieuwe heffing, maar minister van Energie Tommelein was vanmiddag duidelijk. "Er komt geen nieuwe energieheffing, ik denk dat dat absoluut uitgesloten is. Met mij komt er geen nieuwe taks." Lees ook Prof. Maus: "Elke Vlaming zou Turteltaks moeten terugeisen"

Schuldenberg van twee miljard Er blijft nu wel een put van twee miljard achter door het massaal verlenen van groenestroomcertificaten in het verleden. Wie die gaat dichten en hoe is nog niet duidelijk. "Met het einde van de energieheffing is uiteraard het einde van de schuldenberg niet weg. Het gaat dan niet alleen over die put van twee miljard, maar ook om een jaarlijks engagement tot na 2030 van 1,2 miljard die elk jaar moet blijven betaald worden", aldus Tommelein.



"De uitdagingen zijn zeer groot. Ik denk dat het aandeel groene stroom verhoogd moet worden en ook de investering in hernieuwbare energie zal goedkoper worden. Een deel van de put zou ook met besparingen opgelost kunnen worden, maar dit zijn allemaal formules die de komende dagen eens goed onder de loep genomen moeten worden. De put zal niet vanzelf verdwijnen."