Zestigal mensen bekogelen politie met eieren in Borgerhout: "onaanvaardbaar"

Door: redactie

25/06/17 - 08u50 Bron: VRT Nieuws

© anp.

De afgelopen nacht verliep erg onrustig in Borgerhout. Toen de politie werd opgeroepen om een ongeval vast te stellen, werden de agenten bekogeld met eieren door een zestigtal mensen. Dat meldt het VRT Nieuws. De politie noemt dit gedrag "onaanvaardbaar".

De hulpdiensten waren naar een verkeersongeval op het kruispunt van de Florastraat en de Terloostraat getrokken. Twee wagens waren er op elkaar ingereden. Door de impact van de klap was één voertuig tegen een gevel van een woning beland, en vervolgens tegen twee geparkeerde auto's geslingerd. De schade aan de woning bleef beperkt.



Na het ongeval ontstond een ware volkstoeloop en verzamelden zich zowat zestig nieuwsgierigen rond het gebeuren. Daarbij werd met eieren naar de hulpdiensten gegooid.



"De situatie dreigde te escaleren waarop de politie ter plaatse diende te komen met bemiddelingsploegen en een mobiele eenheid", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. "Rond 1.00 uur was de rust teruggekeerd, wellicht door de komst van onze ploegen. Zo'n gedrag kunnen we maar moeilijk tolereren. De politie en ook andere hupdiensten zouden echt te allen tijde hun werk naar behoren moeten kunnen doen", besluit hij.