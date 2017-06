Droogte maakt plaats voor buien

Bewerkt door: ib

25/06/17

De lange periode van droogte lijkt stilaan ten einde. Nadat er gisterenavond en -nacht op vele plaatsen al wat nattigheid is gevallen, hangen er ook de komende dagen wel wat buien in de lucht, en dan zeker vanaf dinsdagnacht. De temperaturen dalen naar normalere waarden. Dat meldt het KMI.

Vandaag is er eerst nog kans op wat lichte regen of motregen in de Ardennen. De laatste neerslag verlaat rond de middag het land. Daarna komen er opklaringen vanaf het westen van het land. De maxima zijn normaal voor deze tijd van het jaar en schommelen tussen 18 graden op de Ardense hoogvlakten en 22 graden in Vlaanderen.



Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het gedeeltelijk en later soms zwaarbewolkt bewolkt met kans op wat lichte regen, vooral over het noorden van het land. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.



Wolken en neerslag

Morgen krijgen we in de meeste streken eerst veel wolken, mogelijk met wat lichte neerslag in Hoog-België. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en blijft het droog. De maxima liggen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Venen, 23 graden in Brussel en 26 graden in Belgisch Lotharingen.



Dinsdag verwachten we eerst nog behoorlijk wat zon. Later neemt vooral de hogere bewolking toe. In de namiddag of 's avonds kan er een lokale bui vallen. Het is tijdelijk warm met maxima van 23 tot 28 graden. Dinsdagnacht neemt de kans op buien verder toe en is er ook kans op onweer.



Van woensdag tot zaterdag wordt het wisselvallig met perioden van regen of buien. Er is ook kans op onweer. Aanvankelijk liggen de maxima nog iets boven 20 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar, maar naar het weekend toe dalen ze net onder de 20 graden.