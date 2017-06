Dierenrechtenorganisaties eisen nertsenfokverbod

Door: redactie

24/06/17 - 19u44 Bron: vtmnieuws.be

video Verschillende dierenrechtenorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan een nertsenfokkerij in het Oost-Vlaamse Moerbeke-Waas. "We eisen dat er concrete stappen gezet worden voor een nertsenfokverbod, want 40.000 nertsen zijn de dupe", zegt voorzitter Nadine Lucas van de vereniging Animal Rights.