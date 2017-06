Tram ontspoort na botsing met auto in Antwerpen

KAV

25/06/17 - 06u50 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Een tram is vanochtend ontspoord op de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel in Antwerpen. Het gevaarte ramde een auto, die zwaar beschadigd raakte. Wonderwel bleven de inzittenden ongedeerd. Op de tram zijn wel enkele reizigers lichtgewond geraakt.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Kielpark. Een wagen die zich op de voorsorteerstrook had gezet om links af te draaien, had de aankomende tram niet gezien. Wat volgde was een ravage: de tram duwde de auto tegen een paal, werd zelf uit de sporen geduwd en daardoor raakte de bovenleiding zwaar beschadigd. De trambestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht, zo laat de Antwerpse politie weten.



De schade is groot. "De tram moet terug in de sporen gekregen worden en pas dan kan hij gesleept worden. De bovenleiding is ook stuk. Onze technische ploeg is ter plaatse, maar de herstellingen zullen wel enkele uren duren.



Tramlijn 8 wordt tussen halte Zwaantjes en Zuid vervangen door pendelbussen.

Tramlijn 4 wordt omgeleid via Harmonie, Nationale Bank, Leien en Bolivar. Tramlijn 10 wordt omgeleid via Nationale Bank, Harmonie, Zwaantjes en Schoonselhof.