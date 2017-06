Bewerkt door: ib

25/06/17 - 06u15

© Marc De Roeck.

In Wijnegem in de provincie Antwerpen is deze nacht een motorrijder gestorven nadat hij tegen een geparkeerde aanhangwagen van een vrachtwagen reed. De man overleefde de klap niet en overleed ter plekke. De motor van de man brandde helemaal uit.