Straks windmolenpark op land?

24/06/17 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

Krijgen we straks een echt windmolenpark op land? Als het van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wel. Daarnaast moeten we de open ruimtes in Vlaanderen vol zonnepanelen plaatsen. De mosterd voor zijn voorstel in Duitsland. Daar was hij vandaag op werkbezoek.



In Duitsland komt 33 procent van de elektriciteit van hernieuwbare energie. En dat wil Tommelein ook in België. Toch kan Duitsland ook wat van ons leren. Omdat het land zo groot is, krijgen ze de elektriciteit moeilijk tot bij de consument. Dat probleem hebben wij niet, ons verdeelnet is veel beter, klinkt het.