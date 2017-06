Tiener beschoten vanuit auto in Henegouwen

Bewerkt door: ESA

24/06/17 - 17u14 Bron: Belga

© reuters.

In Colfontaine, in de provincie Henegouwen, is een 18-jarige jongeman gewond geraakt aan de kaak toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag werd beschoten vanuit een auto. Dat meldt het parket van Bergen. De dader is nog op de vlucht.