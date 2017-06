Door: redactie

Zes op de tien kopers van vastgoed aan de kust is jonger dan zestig jaar. Dat wil dus zeggen dat de vergrijzing van de kust stilaan aan het keren is. Een op de drie is zelfs jongeren dan vijftig jaar. De eigenaars zien hun appartement aan zee niet zozeer als een investering, maar ook om er zelf van te genieten.