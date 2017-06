Mindervalide sterft bij woningbrand in Bertem

Bart Mertens

Bertem In de Grauwe Steenberg is vanmiddag een man om het leven gekomen bij een woningbrand. De mindervalide man probeerde nog te ontkomen aan de vlammen maar slaagde daar niet in. De oorzaak van de brand wordt momenteel nog onderzocht door een expert.

De brand deed zich voor in de slaapkamer van de woning waar de man op dat ogenblik verbleef. Hij overleed kort na aankomst van de brandweer, wellicht als gevolg van rookintoxicatie.



"We zijn rond 12.00 uur door voorbijgangers verwittigd over de brand. De man was bewusteloos toen we hem uit de slaapkamer haalden. Hij vertoonde brandwonden, maar is wat later wellicht door inademing van de rook ter plaatse overleden", zegt kapitein Dirk Wauters van de Leuvense brandweer.



Vermoedelijk heeft een sigaret de brand veroorzaakt, maar daarover moet de branddeskundige nog uitsluitsel geven. Wauters beschikt niet over de identiteitsgegevens van de man, maar schat zijn leeftijd op ongeveer 50 jaar.