Bart Mertens

24/06/17 - 13u58

Bertem

In de Grauwe Steenberg is vanmiddag een brand ontstaan in een woning. De bewoner overleefde de brand niet. Het gaat om een mindervalide. De man probeerde nog te ontkomen aan de vlammen maar slaagde daar niet in. De brandweer vond het slachtoffer levenloos op de oprit van de woning. De oorzaak van de brand wordt momenteel nog onderzocht door een expert.