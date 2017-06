Mobilhome brandt volledig uit achter feestzaal in Destelbergen

Wouter Spillebeen

24/06/17 - 15u49

© Wouter Spillebeen.

Een mobilhome die geparkeerd stond achter café en feestzaal De Nieuwe Admiraal in de Dendermondsesteenweg in Destelbergen, is deze middag volledig uitgebrand. Het zag er even naar uit dat de brand zou overslaan op de feestzaal, maar dat is niet gebeurd.