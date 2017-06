9-jarige jongen verdwijnt bij Dienst Vreemdelingenzaken

Door: ESA

De negenjarige Brahim Bakali verdween gisteren bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De niet-begeleide minderjarige werd gisteren op straat aangetroffen en vermoedelijk door de politie naar de overheidsdienst gebracht, van waar hij nooit bij zijn opvangcentrum geraakte. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

"Niemand daar [bij de dienst Vreemdelingenzaken nvdr] heeft toen de reflex gehad om Child Focus of de politie in te lichten", zegt woordvoerder van Child Focus Dirk Depover aan het Nieuwsblad. Brahim's verdwijning werd pas door het opvangcentrum waar hij naartoe moest opgemerkt, die alarm sloeg. Daarop startte de politie een onderzoek en verspreidde Child Focus opzoekingsberichten.

Lange tocht

"Het is duidelijk dat hij een lange tocht achter de rug heeft, hij heeft sporen van geweld in het gezicht en ook zijn voeten zijn er slecht aan toe. Dat zien we wel vaker bij minderjarigen die zo'n lange tocht achter de rug hebben", aldus Child Focus.