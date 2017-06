Ontploffing blaast gevelstenen appartement weg in Deurne

Kristof Aerts

24/06/17 - 10u03 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

Bij een ontploffing in Deurne is vannacht een appartement zwaar beschadigd geraakt.

Iets voor 4 uur werden enkele gevelstenen van de flat op het Boekenbergplein weggeblazen. Vermoedelijk door een gasontploffing, dat wordt nog verder onderzocht.



De ramen aan de voor- en achterzijde werden vernield. Daarop ontstond een korte, maar hevige brand die de brandweer snel onder controle had.



De bewoner had zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Voor een check-up brachten de hulpdiensten hem wel naar het ziekenhuis.