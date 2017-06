Bestuurder in levensgevaar na knal tegen boom in Kruishoutem

Ronny De Coster

24/06/17 - 05u03

© Ronny De Coster.

In het Oost-Vlaamse Kruishoutem is vannacht rond drie uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Op de Olsensesteenweg tussen het afrittencomplex van de E17 en het centrum van Kruishoutem verloor de bestuurder van een personenwagen door een onbekende oorzaak de controle over het stuur. De auto week van de weg af en botste tegen een boom.