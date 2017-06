Nieuw onderzoek in moordzaak Peter De Vleeschauwer

kv

24/06/17 - 05u22 Bron: Belga

Peter De Vleeschauwer verdween op 14 november 1996. Enkele weken later werd hij vermoord teruggevonden in de Schelde nabij Hamme. © belga.

Er zit opnieuw schot in de beruchte zaak van de moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer uit Lokeren. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

De toen 37-jarige man werd in 1996 ontvoerd uit de kazerne van Sint-Niklaas en afgemaakt met een nekschot. Zijn dode lichaam werd teruggevonden in de Schelde op tweede kerstdag.



Het onderzoek zit al 21 jaar in een sukkelstraatje. Volgens geruchten zouden sporen niet onderzocht zijn en speurders geïntimideerd door hun oversten.



Het parket-generaal wil nu nagaan of die aantijgingen ook grond hebben en gaf het comité P de opdracht om speurders en betrokken agenten van toen opnieuw te verhoren met als doel na te gaan of het onderzoek indertijd bewust is gedwarsboomd.



Het parket-generaal wil geen commentaar kwijt over het hernieuwde onderzoek in de zaak.