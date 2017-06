Voor adoptie: gesneuvelde Amerikaanse soldaten

kv

24/06/17

In Ieper is gisteravond een nieuw project van 'The American Legion' voorgesteld. Onder de noemer 'Adopt a US Tommy' kan je een gesneuvelde Amerikaan adopteren die vocht onder het Gemenebest, in de Eerste of de Tweede Wereldoorlog.

Het initiatief "Adopt a US Tommy" geeft Belgen, Amerikanen en inwoners van het Gemenebest de kans om een graf of een naam op de muur der vermisten te adopteren. Daarbij is het de bedoeling dat degene die de soldaat adopteert, de nodige aandacht besteedt aan zijn adoptiesoldaat. De adoptant kan enkele keren per jaar het graf bezoeken en er bloemen neerleggen. Daarnaast wordt verwacht dat de adoptant informatie gaat opzoeken over zijn of haar soldaat. Door die informatie te delen met de initiatiefnemer, The American Legion, krijgt een graf of een naam ook eindelijk een gezicht.



The American Legion is een organisatie die als hoofddoel heeft om veteranen en gesneuvelde Amerikaanse soldaten te eren. Er was al een eerste adopt-a-grave programma op het Flanders Fields American Cemetery in Waregem. In 2014 werd het gelanceerd en op korte tijd waren alle graven (meer dan 360) en alle namen op de muur der vermisten, geadopteerd. Er wordt zelfs gewerkt met een wachtlijst.



Vanuit die succeservaring komt er een vervolgproject: Adopt a US Tommy. Deze adoptie is in tegenstelling tot het eerste programma niet alleen voor slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog, maar ook voor gesneuvelden uit WOII (die weliswaar in de minderheid zijn).