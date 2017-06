Twintigtal jongeren met elkaar op de vuist in Aalst

Tim Van Damme

23/06/17 - 22u45

© Tim Van Damme.

Aalst In Aalst zijn deze middag een twintigtal jongeren met elkaar op de vuist gegaan.

Kort voor 18 uur kregen twee groepen tieners het met elkaar aan de stok in de Meuleschettestraat op Linkeroever. Het gaat om 14 tot 16-jarigen met onbekende woonplaats. De vechtpartij was van korte duur en niemand raakte gewond. Na het eerste duw- en trekwerk poogden omstaanders beide groepen uit elkaar te drijven. Ook de lokale politie was zeer snel ter plaatse en kon de gemoederen bedaren.



Burgemeester D'Haese keurt de vechtpartij af. "Eens te meer worden geschillen die vroeger op de speelplaats werden beslecht, uitgevochten op straat. Onze politie zal onderzoeken wie de vechtersbazen zijn", klinkt het.



In Aalst gebeuren geregeld vechtpartijen in de stationsbuurt. Dat is veelal het werk van een rondtrekkende jongerenbende die speciaal amok komt maken. "Of die bende ook voor deze vechtpartij verantwoordelijk is, blijft voorlopig onduidelijk", stelt D'Haese.