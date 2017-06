Reizigers stilgevallen trein stappen zelf naar station

Bewerkt door: mvdb

23/06/17 - 20u15 Bron: Belga

(archieffoto) © photo news.

Berlaar De vierhonderd gestrande reizigers op de stilgevallen trein in Lier hebben hun reis kunnen verderzetten. De defecte trein werd gedepanneerd, waardoor beide sporen er weer vrij zijn. Dat werd vernomen bij de NMBS. De inzet van bussen bleek uiteindelijk niet nodig, omdat de reizigers die de trein onder begeleiding hadden verlaten, allemaal te voet naar het station van Berlaar waren gestapt.

De andere reizigers zijn om 19.10 uur op een andere trein overgestapt. De defecte trein werd ter plaatse gerepareerd en kon - zonder passagiers weliswaar - rond 19.50 uur verder rijden.



Een trein die vanuit Antwerpen-Centraal op weg was naar het station van Leuven was om 17.30 uur ter hoogte van de Kesselsesteenweg in Lier stilgevallen door een technisch defect. Aan boord zaten een vierhonderdtal reizigers, die tijdelijk gestrand waren.