"Hij wilde zijn onderbuur alleen bang maken": dertiger riskeert 12 jaar voor moordpoging

Hamont-Achel De 35-jarige Nevzat B. uit Hamont-Achel riskeert 12 jaar cel voor de moordpoging op zijn 66-jarige onderbuur. Hij stak zijn onderbuurman met een keukenmes in de buikstreek. Hij was de overlast van zijn onderbuur beu. De feiten speelden zich op 2 oktober 2016 af in Hamont-Achel. De beklaagde was op het ogenblik van de feiten onder invloed van speed en alcohol.

Er werden ook geringe sporen van een kalmeringsmiddel in zijn bloed gevonden. Toen het slachtoffer in de ziekenwagen weggebracht werd, ging Nevzat nog amok maken. De correctionele rechtbank in Hasselt boog zich vrijdag over het dossier.



"Zeer zware vordering"

De verdediging met advocaat Alex Vanbets betwistte de tenlastelegging van moordpoging. "Hier is geen voorbedachtheid en het gaat niet om een poging. Ik wil de feiten geherkwalificeerd zien naar het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. Ik vind 12 jaar cel een zeer zware vordering. Er is inderdaad een verleden bij cliënt, maar dat is van 12 jaar geleden. Sinds hij kinderen heeft is hij niet meer over de schreef gegaan", aldus advocaat Vanbets.



De advocaat wees er ook op dat zijn cliënt zijn eerste verklaring ingetrokken heeft. "Het openbare ministerie baseert zich op de verkeerde verklaring. Op een bepaald moment is hij woedend geworden. Is er misschien een hallucinatie geweest? Onder invloed van drank en drugs is hij in woede ontstoken. Het slachtoffer deed de deur maar kortstondig open. Cliënt wist niet waar of hoe hij stak. Het slachtoffer had zelf eerst ook niet door dat hij in de buik gestoken was. Beklaagde heeft niet nagedacht wat hij ging doen. Hij griste gewoon het mes mee uit de keuken. Alles gebeurde in een zeer korte tijdspanne. Als mijn cliënt echt de bedoeling zou hebben gehad om de onderbuur te doden, dan had hij zeker met zijn fysieke capaciteiten die deur verder opengeduwd om het slachtoffer verder aan te vallen. Dat is niet gebeurd."



Spijt

Volgens de verdediging wilde Nevzat zijn onderbuur alleen bang maken of verwonden. Hij stak niet doelgericht. "Aan het mes hing ook geen bloed. Zo kort was die messteek. Dat is ook te zien aan de wonde bij het slachtoffer. Ik vraag een straf met probatie-uitstel", pleitte de raadsman. De beklaagde zelf betuigde zijn spijt. Door een reorganisatie was hij zijn job verloren en had hij zijn toevlucht gezocht in alcohol en drugs. "Het spijt me heel erg. Ik ben bereid probatievoorwaarden na te leven, hoelang die ook mogen duren", zei de beklaagde. Het vonnis volgt op 7 juli.