Asfaltwerken E314 afgerond, pechstrook weer open

23/06/17 - 17u13 Bron: Belga

De asfaltwerken op de E314 richting Lummen ter hoogte van Aarschot zijn afgerond. De pechstrook is daardoor weer volledig open voor het verkeer, zo meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De aannemer heeft er de twee rijstroken opnieuw van beton voorzien. Daarover ligt nu een nieuwe laag asfalt die tijd nodig heeft om te drogen. AWV verwacht de volledige snelweg in de loop van de nacht van zondag op maandag weer open te kunnen stellen voor het verkeer.



Door de hitte was het wegdek over de hele breedte omhoog gekomen. Sinds woensdagavond is de snelweg daarom afgesloten. In de nacht van woensdag op donderdag is de aannemer gestart met de herstellingswerken. Gisterochtend is een tijdelijke pechhaven opengesteld voor het verkeer.