Baby geboren in file op Brusselse Ring: "Op amper kwartiertje had ik Fien in mijn armen"

Door: Silke Vandenbroeck, HR

23/06/17 - 17u17 Bron: Eigen berichtgeving

Baby Fien, gezond en wel in het ziekenhuis. © Silke Vandenbroeck.

Baby Fien is deze ochtend ter wereld gebracht te midden van een file. Haar mama was onderweg naar het ziekenhuis, maar besefte al gauw dat ze het niet op tijd ging halen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.

"Het was een drukke ochtend", lacht Lien Bervoets, kersverse mama van Fien. Toen Lien samen met haar mama onderweg was van Hoeilaart naar het ziekenhuis kwamen ze in een file terecht tussen het Leonardkruispunt en de Vierarmentunnel. "We merkten dat Fien er wel heel graag uit wou, dus parkeerden we ons aan een inhammetje", gaat Lien verder. "De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse en op amper een kwartiertje had ik Fien in mijn armen. Echt chapeau voor de mensen die ons te hulp zijn geschoten."

"Al derde keer"

De brandweer van Overijse kwam ter plaatse en ook brandweervrouw Chrisje, die even van job verwisselde en vroedvrouw werd, was onder de indruk. "We hadden al heel snel door dat we met Lien niet meer naar het ziekenhuis konden gaan, dus besloten we om de bevalling ter plekke te doen. Chrisje is nochtans niet aan haar proefstuk toe. Het is al de derde keer dat ze in een ziekenwagen een baby ter wereld bracht. Fien is dus ook haar derde metekindje. "Ik had me mijn bevalling helemaal anders voorgesteld, maar we hebben alleszins een verhaal dat we nog heel vaak gaan kunnen vertellen", besluit Lien.