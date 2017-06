Numerus clausus moet carnavalsstoet Aalst korter maken

EB

23/06/17 - 16u57 Bron: Belga

© belga.

Voor de carnavalsstoet van volgend jaar zullen er in Aalst geen nieuwe groepen worden ingeschreven. De groepen die stoppen, worden ook niet vervangen. Met die maatregelen wil het stadsbestuur en de carnavalisten een vlottere en ook kortere stoet.

De carnavalsstoet in Aalst duurde sommige jaren tot zeven uur en dat is te lang, want tegen de avond rijdt het laatste deel van de stoet langs straten met amper nog toeschouwers. "De beslissing maakt deel uit van een tiental maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de carnavalsstoet sneller door de stad trekt, en dus niet zo lang meer zou duren", verduidelijkt een woordvoerder van de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) de numerus clausus. De andere maatregelen draaien onder meer rond een snellere passage op de Markt, op tijd starten, begeleiding in het rijden met aanhangwagens, enzovoort.



Krachten bundelen

Het akkoord werd gesloten tussen het schepencollege en de vzw 'Carnavalist tot in de Kist', een belangenorganisatie van (op enkele na) alle grote carnavalsgroepen. Ook Charterelle tekende, een vertegenwoordiging van een honderdtal (van de meer dan 200) losse groepen.



Een paar jaar geleden werd een gelijkaardige maatregel ingevoerd, waardoor het aantal grote groepen (momenteel 80) tot 65 zakte. "We willen niet minder carnavalisten, we willen wel de versnippering tegengaan en mensen stimuleren om de krachten te bundelen", klinkt het op het kabinet van burgemeester D'Haese.