Wat weten 9-jarigen van de 90's? Joe-dj Anke Buckinx zocht het uit

Door: redactie

23/06/17 - 15u25 Bron: vtmnieuws.be

video

Naar aanleiding van de Celebrate the 90's-week vroeg Joe-ochtenddj Anke Buckinx zich af wat 9-jarigen eigenlijk weten van de jaren '90. Ze nam de proef op de som en trok naar het derde leerjaar van basisschool Klim-Op in Vilvoorde. Ze nam flippo's, een CD-speler en een Nintendo mee en was verrast door de reacties van de kinderen op deze 90's-items. Toen ze een foto van haar collega-dj Sven Ornelis uit de jaren '90 bovenhaalde en vertelde dat hij nu geen haar meer heeft, waren de reacties van de kinderen onbeschrijflijk: "is het een opa?" Anke kon zich niet bedwingen en vulde al lachend aan: "Ja! Eigenlijk wel, ja. We noemen hem ook wel eens pépé Sven."