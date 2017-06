Fietsmerk Ridley neemt Eddy Merckx-fietsen over

EB

23/06/17 - 14u26 Bron: Belga

© Amaury Michaux.

Race Production, de Belgische fabrikant achter de racefietsen van Ridley, neemt het fietsmerk van wielerlegende Eddy Merckx over. Dat meldt het bedrijf. De schaalvergroting moet Merckx-fietsen toelaten internationaal door te breken, klinkt het bij Merckx-cycles eigenaar Bart van Muylder.

Het fietsmerk van oud-wielerlegende Eddy Merckx wil al langer vooraan het internationale peloton zitten, maar door de relatief beperkte productieschaal bleven de vaste kosten hoog en kwamen de resultaten onder druk. Het merk kon volgens eigenaar van Muylder ook moeilijk partners voor de verdeling aantrekken.



"De beperkte schaalgrootte heeft een negatieve impact op onze inkoop- en verkoopprijzen en maakt dat de vaste structuurkosten het resultaat onder druk blijven zetten. Daarenboven wegen wij als kleine speler onvoldoende zwaar om internationaal de sterkste distributiepartners voor ons te winnen", aldus van Muylder.



De samenwerking met grote broer Ridley moet de internationale doorbraak mogelijk maken. Volgens Ridley-CEO Jochim Aerts blijft het merk Eddy Merckx bestaan.



Eddy Merckx stapte drie jaar geleden al uit het kapitaal van het fietsenbedrijf, maar de wielerlegende is er wel nog het uithangbord van. Het merk, dat in 1980 werd opgericht, is sindsdien volledig in handen van Diepensteyn, het investeringsvehikel van Jan Toye (ex-Palm Breweries), waar van Muylder CEO van is. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.