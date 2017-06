Grote brand op Kalmthoutse Heide nipt vermeden

Door: redactie

Op de kalmthoutse Heide is gisterenavond nipt een grote brand vermeden. Dat bevestigt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap Natuur en Bos. Op de heide geldt momenteel brandfase rood, wat betekent dat de toegang wordt afgeraden omdat er acuut brandgevaar is.

Het vuur brak uit aan de grens met Nederland. "Een vrijwilliger van ons agentschap merkte dit gisterenavond op vanop de uitkijktoren", legt Vanwanseele uit. De man ging onmiddellijk ter plaatse. "Onze vrijwillgers hebben een brandblusapparaat in hun wagen, waarmee de brand gedeeltelijk kon worden geblust, in afwachting van de brandweer, die nadien snel het vuur volledig onder controle had."



Uiteindelijk ging slechts 10 vierkante meter heide in de vlammen op. Wat de oorzaak van de brand is, is momenteel nog onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om zelfontbranding, zegt Vanwanseele.



De langdurige hitte en droogte hebben ervoor gezorgd dat de meeste natuurgebieden in Vlaanderen zeer brandgevoelig zijn. Vuur maken is er verboden, ook in alle bivak- en picknickzones waar dat normaal gezien wel kan. Ook roken in natuurgebieden is verboden.



Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft deze week in Vlaams-Brabant de brandfase oranje in werking gesteld in een aantal van haar terreinen. In de provincies Antwerpen en Limburg was dit al eerder het geval. In enkele specifieke erg brandgevoelige gebieden zoals de Kalmthoutse Heide en enkele andere droge heidegebieden, is brandfase rood van kracht. Voor Oost- en West-Vlaanderen geldt een verhoogde waakzaamheid.