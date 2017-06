Fototoestellen steeds vaker verboden in Vlaamse zwembaden

Door: redactie

23/06/17 - 07u41 Bron: Nieuwsblad

© Thinkstock.

In het zwembad van Evergem mogen trotse ouders vanaf morgen geen foto's meer maken van hun zwemmende kroost. Een rondvraag van Het Nieuwsblad heeft aangetoond dat steeds meer uitbaters geen smartphones en fototoestellen in het bad meer toelaten om de privacy van de bezoekers te beschermen.

De gemeenteraad van Evergem heeft een nieuw reglement voor het zwembad goedgekeurd: bezoekers mogen geen beelden maken van andere zwemmers zonder toestemming.



Sportfunctionaris Wim Schuurmans zou liever nog een stapje verder gaan met een totaalverbod, "maar dat is moeilijk." Volgens Het Nieuwsblad verbieden ongeveer drie op de vier zwembaden het maken van foto's in bad, de helft legt een verbod op smartphones op. Sommige uitbaters passen deze regels strikt toe, anderen knijpen een oogje dicht zolang er toestemming aan de redders wordt gevraagd.



De sectororganisatie van de publieke zwembaden in Vlaanderen ISB zegt dat ze de uitbaters aanraden om foto's nemen en het gebruik van camera's te vermelden in het reglement.