Twee jaar effectieve celstraf voor geradicaliseerde broer en zus

Zonhoven De geradicaliseerde broer en zus uit Zonhoven zijn door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar met uitstel. De twee hadden contacten met Islamitische Staat (IS) en vertaalden artikels voor een propagandablad. Bovendien werden er beelden van bloedvergieten en sympathie voor de terreurorganisatie teruggevonden. De rechtbank oordeelde dat er meer aan de hand was dan louter vrije meningsuiting. Het ging wel degelijk om hulp aan een terroristische organisatie.

De 21-jarige man en zijn 19-jarige zus verhuisden in 1999 met hun gezin van Servië naar België. De integratie ging zeer vlot en er waren nooit problemen met de familie. Tot de zoon vanaf 2014 steeds meer in contact kwam met IS. Hij maakte zelf ook plannen om naar Syrië te trekken. Daarnaast liet hij zijn zus vertalingen maken voor het propagandablad 'Dabiq' en had hij gruwelijke beelden in zijn bezit, die hij via verschillende kanalen verspreidde. Toen hij zich verdacht gedroeg aan de Primark in Hasselt, werd er overgegaan tot actie. Bij zijn arrestatie, sprak de jongeman de geloofsbelijdenis uit, gevolgd door de opmerking dat de politie hem gerust in het hoofd mocht schieten. Dan stierf hij als martelaar en mocht hij naar het eeuwige paradijs. In de gevangenis verkondigde hij zelfs dat hij bij zijn vrijlating wel zou zorgen dat ze hem opnieuw moesten oppakken, dit keer echt voor terrorisme.



"Het klopt wel dat ik sympathie had voor IS, opkwam voor mijn eigen mening en uit frustratie dingen heb gezegd. Via Twitter vroeg iemand me of ik voor vertalingen kon zorgen. Mijn zus heeft dat dan gedaan, maar het was nooit de bedoeling om iemand pijn te doen", aldus de jongeman een maand geleden tijdens de rechtszaak.



De jongedame zorgde voor ophef op school door zwaar in discussie te gaan over het dragen van een hoofddoek. Ze zette haar studies zelfs stop. Ook op Instagram veroorzaakte ze problemen door vlagjes van IS op haar foto's te zetten. Toen zijn werd opgepakt, maakte ze met een opgestoken wijsvinger duidelijk dat ze sympathie vertoonde met IS. "Na contact met de deradicaliseringsambtenaar besef ik wel dat ik te ver ben gegaan", klonk het bij haar tijdens de rechtszaak.



Na de rechtszaak vorderde het openbaar ministerie een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar effectief. Voor één jaar cel krijgen de twee vijf jaar uitstel. Ook voor de geldboete van 600 euro werd er drie jaar uitstel gegeven. Daarnaast moeten de twee zich houden aan de probatievoorwaarden. Ze moeten ook een deradicaliseringsbegeleiding blijven volgen en draaien op voor het betalen van de publieke vordering, goed voor twee keer 591,37 euro.