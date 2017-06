Daarom is 'sproeiverbod' nodig: kwart meer water verbruikt

PHILIPPE GHYSENS

23/06/17 - 07u15

Voor het geval u zich afvroeg waarom er een 'sproeiverbod' van kracht is: de Vlaming heeft de voorbije dagen een kwart méér drinkwater verbruikt dan normaal. In plaats van 100 liter per persoon werden er pieken gemeten tot 131 liter.

Het gemiddelde drinkwaterverbruik ligt op 100 liter per dag per persoon. Maar tijdens de hittegolf van de voorbije dagen is dat fors gestegen. Woensdag joeg de doorsnee Vlaming er 125 liter door, in West-Vlaanderen was dat zelfs 131 liter per persoon. Het meerverbruik is onder andere toe te schrijven aan de vele zwembaden en plonsbadjes die gevuld werden. Daar gaan al snel enkele duizenden liters water in. "Ook belangrijk: de regenwaterputten zijn stilaan leeg, waardoor de gezinnen moeten overschakelen op kraantjeswater voor hun verbruik in huis én in de tuin", zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.



De piek in het verbruik valt dit jaar uitzonderlijk vroeg. "Het is nog geen vakantie: de bedrijven draaien op volle kracht, bijna alle mensen zijn thuis. Als je deze hittegolf een maand later hebt, zal het verbruik niet zó fel stijgen, omdat heel wat gezinnen dan op reis zijn en de bouw stilligt."



Of het sproeiverbod dat sinds gisteren van kracht is meteen voor een kentering gezorgd heeft, zal pas vandaag duidelijk worden. Feit is dat de politie niét geneigd is actief te controleren op de naleving ervan. Geen enkel korps dat wij contacteerden, had al boetes uitgedeeld.



