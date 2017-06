"Voor drie op vier jonge mama's is vrijen een opgave"

INGRID DE VOS

23/06/17 - 05u00

Seks na de bevalling, het komt er niet altijd meteen van. Uit angst voor spelbrekers, zoals een knip, vragen aanstaande mama's soms een keizersnede. "Maar hiermee kan je het seksueel functioneren helemaal niet vrijwaren", weten ze in het UZ Gent.

Hoe het tussen de lakens gaat? Het is niet de eerste vraag die je stelt aan kersverse moeders. "Spontaan praten ze er ook niet over, maar als wij er op consultatie over beginnen, blijkt vaak dat ze met vragen of klachten zitten", zegt professor Steven Weyers, diensthoofd van de Vrouwenkliniek.



"Logisch. Als je borstvoeding geeft, verandert je hormoonhuishouding. Dat geeft dikwijls vaginale droogheid, waardoor vrijen pijn kan doen. Bovendien krijgen bijna alle vrouwen bij hun eerste bevalling een knip of scheurtje. Ook dat perineaal trauma geeft pijn bij betrekkingen. We weten dat uit de literatuur en onderzochten het nu voor het eerst in Vlaanderen."



