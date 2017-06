Broodfokkers voor de rechter: "Honden worden verkocht om te sterven"

KRISTOF AERTS

In Antwerpen staan vandaag de zaakvoerders van een hondenspeciaalzaak terecht voor de verkoop van 'Oostblokpuppy's'. "Die geïmporteerde beestjes waren té jong en té ziek om vervoerd te worden", zegt GAIA. De dierenrechtenorganisatie heeft zich burgerlijke partij gesteld, samen met zo'n 50 klanten die hun dier verloren.

"De beklaagden zijn dierenverwaarlozers die enkel geld willen verdienen op de kap van honden", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, dat Puppy House al jaren op de voet volgt en klachten verzamelt. In juli 2014 opende het Antwerpse gerecht een onderzoek na een resem klachten tegen hondenspeciaalzaak Dierenplezier.



Even later veranderden de uitbaters de naam in Puppy House. "Maar hun praktijken zijn niet veranderd. En nog steeds ontvangen we klachten", klinkt het. Puppy House verkoopt al jaren puppy's die te jong zijn of te ziek. Alle pups werden gekweekt in een verzamelcentrum in het Tsjechische Skoronice en níet bij een erkende fokker. Niet toevallig is dat verdeelcentrum opgericht door Louisa T., één van de twee zaakvoerders van Puppy House.



