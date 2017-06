Grote belangstelling voor dialoogplatform Brussels Airport Company

LDL

23/06/17 - 01u34 Bron: Belga

Brussels Airport Company (BAC) heeft donderdagavond in het Sheraton Hotel op de luchthaven een informatiesessie gehouden voor de meer dan 230 personen die zich kandidaat hebben gesteld om deel te nemen aan Forum 2040, een dialoogplatform dat BAC in het leven wil roepen om van gedachten te wisselen over haar strategische visie. Een onafhankelijke jury zal uit deze groep tegen eind augustus een 80-tal personen kiezen die effectief kunnen deelnemen.