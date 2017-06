Di Rupo "verbijsterd" door "verraad" van Lutgen

bewerkt door: sam

22/06/17 - 23u15 Bron: vtmnieuws.be

Benoît Lutgen © belga.

video PS-voorzitter Elio Di Rupo doorbrak vanavond bij RTL voor de eerste keer zijn stilzwijgen sinds de breuk met cdH. Die partij, die tot nu toe regeringen vormde met de PS, besliste onlangs het vertrouwen in de Franstalige socialisten op te zeggen door de aanhoudende schandalen.

In een ware tirade haalt Di Rupo zwaar uit naar cdH-voorzitter Benoît Lutgen, die hij beschuldigt van verraad. "Welk beeld geven we hiermee aan Vlaanderen?", vraagt de ex-premier.



In een lang interview tijdens de nieuwsuitzending van 19.00 uur grijpt Di Rupo de kans om zijn gal te spuwen. Want hij begrijpt de beslissing van cdH helemaal niet.



"We zijn volop in herstel en dan beslist de kleine partij plots om alles te laten schieten". Hij is naar eigen zeggen "verbijsterd" door hun "verraad". "Ik zag nog nooit - en ik heb al enkele jaren ervaring - zo'n houding als die van de voorzitter van cdH."